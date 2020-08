Anderlecht legt pijlsnelle Mustapha ‘Mus’ Bundu vast voor vier seizoenen: “Zijn profiel hadden we nog niet”

RSC Anderlecht heeft vrijdag de komst van Mustapha Bundu bevestigd. De 23-jarige aanvaller komt over van de Deense eersteklasser Aarhus GF en ondertekende in het Lotto Park een overeenkomst voor vier seizoenen. Zijn transfer hing al enkele weken in de lucht. Anderlecht zou volgens diverse bronnen een transfersom van om en bij de drie miljoen euro betalen. Bundu zal spelen met rugnummer 19.

LEES OOK. Burgeroorlog, Ebola en voetballen op Wembley: Anderlecht-aanwinst Bundu heeft veel meegemaakt (+)

De Sierra Leoner kwam sinds 2016 uit voor Aarhus, waar hij vorig seizoen 10 doelpunten scoorde en voor 12 assists tekende. Voordien speelde hij in Engeland voor amateurclubs Newquay en Hereford.

“Bundu is een spelersprofiel dat we nog niet hadden in onze kern”, legde sportief directeur Peter Verbeke uit. “Hij is aanvallend polyvalent, maar in de eerste plaats een flankspeler. Als flankspeler koppelt hij snelheid aan fysieke kracht. Hij zoekt graag de diepte op zonder bal. ‘Mus’ heeft getoond dat hij in de Deense competitie beslissend kan zijn met goals en assists en moet nu bij RSCA de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten. Zijn komst zal zorgen voor extra concurrentie en dat is absoluut noodzakelijk in een topclub.”

C’est fait. Bienvenue à Bruxelles Bundu. ???? Meer dan welkom Mustapha. pic.twitter.com/vwsUbYCiE1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 7, 2020

“RSC Anderlecht is een grote club”, zei een opgetogen Bundu in een eerste reactie. “Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn nieuwe ploegmaats en de trainersstaf. Hier kan ik me verder ontwikkelen en mijn steentje bijdragen aan het aanvallende voetbal dat Anderlecht brengt.”

Bundu is voor Anderlecht de vijfde zomertransfer. Eerder kwamen doelman Timo Wellenreuther (Willem II), verdediger Bogdan Mykhaylichenko (Zorya Luhansk), middenvelder Ilias Takidine (Genk) en aanvaller Percy Tau (Brighton) de club al versterken. Aan uitgaande zijde verliet onder meer spits Kemar Roofe (Rangers) paars-wit.