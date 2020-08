Eerste speeldag voetbalcompetitie niet te zien voor Telenet-abonnees

Telenet heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken met Eleven Sports voor het uitzenden van de Jupiler Pro League komend seizoen. Daardoor zal alvast de eerste speeldag van de voetbalcompetitie niet te zien zijn voor de supporters die op Telenet zijn aangesloten.

Dat blijkt uit een mededeling van Telenet. Het bedrijf geeft om die reden vanaf volgende week zoals aangekondigd wel een korting van 10 euro per maand op alle huidige en nieuwe Play Sports-abonnementen, en dit tot er alsnog een overeenkomst bereikt wordt met de rechtenhouder. De onderhandelingen over de uitzendrechten van de Pro League met Eleven blijven wel doorlopen.

Voor de echte supporters is het nieuws een stevige tegenvaller: ze kunnen de wedstrijden door de coronacrisis niet in het stadion meemaken, maar als ze Telenet-klant zijn dus ook niet thuis voor de buis.

Telenet en Eleven Sports zijn nog steeds in onderhandeling over de uitzendrechten van het Belgische voetbal voor de komende vijf jaar. Met Orange en Proximus vond Eleven wel al een akkoord. Telenet gaf vrijdag aan ernaar te streven zijn abonnees Belgisch voetbal aan te bieden vanaf de start van het seizoen maar kwam dus nog niet tot een akkoord met de rechtenhouder.

‘We vinden het erg jammer dat we onze klanten geen Belgisch voetbal kunnen aanbieden bij de start van het nieuwe seizoen’, legde Jeroen Bronselaer, verantwoordelijke voor residentiële marketing bij Telenet, uit. ‘We beseffen hoe belangrijk voetbal en hun favoriete club zijn voor veel van onze abonnees, zeker in tijden waarin we niet naar het stadion kunnen. We willen ver gaan om de supporters Belgisch voetbal aan te bieden, maar mogen een marktconforme prijs voor de uitzendrechten ook niet uit het oog verliezen.’

Omweg

Telenet wijst erop dat de klanten zich voor 10 euro per maand wel rechtstreeks kunnen abonneren op de app van Eleven Sports. daarmee kunnen ze de wedstrijden online bekijken. Om mensen toe te laten de wedstrijd toch op hun tv te bekijken, voert Telenet daarom een promotieactie op chromecasttoestellen, die dat mogelijk maken.

Samenvattingen

Volgens Het Laatste Nieuws is er ook nog onduidelijkheid over de samenvattingen. Eleven Sports moet die verplicht gratis beschikbaar stellen. Maar zowel VRT als VTM zouden niet bereid zijn om die onder de huidige voorwaarden te tonen. Omdat Vier dan de enige piste is die nog overblijft, zou Eleven Sports zich beraden over een alternatief, waarbij de samenvattingen rechtstreeks op sociale media en via Youtube worden getoond. Kortere fragmenten zouden wel op VRT en VTM te zien zijn.