Paus geeft zes vrouwen topfuncties

Paus Franciscus heeft zes vrouwen en één man aangesteld als nieuwe leden van de Pauselijke Raad voor Economie.

Het is de eerste keer dat vrouwen zetelen in de raad. Zij worden meteen financiële topraadgevers van het Vaticaan. De raad kijk toe op de budgetten en onroerend vastgoed, maar geeft ook advies, inclusief over het aanscherpen van regels voor meer controle.

De nieuwe leden zijn de Duitse professor Charlotte Kreuter-Kirchhof van de Heinrich-Heine Universiteit in Düsseldorf, de ­financiële experte Marija Kolak van de Berliner Volksbank, de Spaanse onafhankelijke beleggingsspecialiste Maria Concep­cion Osacar Garaicoechea, de Spaanse juriste Eva Castillo Sanz, de Britse Labourpolitica, HSBC-medewerker en voormalige Staatssecretaris van Onderwijs Ruth Kelly en Leslie Jane Ferrar, voormalig schatbewaarder van de Britse prins Charles.