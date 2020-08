Tv-zenders Vier, Vijf en Zes krijgen er een broertje bij en gaan zelf straks ook anders door het leven

Play Zeven. Zo heet het gloednieuwe kanaal waarop u in 2021 kunt afstemmen. Dat vernam Het Nieuwsblad uit goede bron. Het opzet: een algemene tv-zender die de huidige Vier, Vijf en Zes aanvult. Moederbedrijf SBS, dat in handen is van Telenet, grijpt dat moment aan om ook zijn andere zenders onder te brengen bij die Play-familie.