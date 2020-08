West-Vlaamse burgemeesters houden crisisoverleg over besmettingen in vleesverwerkend bedrijf

Bij vleesbedrijf Westvlees in Staden zijn al zeker 67 medewerkers besmet met het coronavirus. Burgemeesters uit de regio houden vrijdagmorgen een spoedoverleg, nu blijkt dat al in negen omringende gemeenten werknemers van het bedrijf positief hebben getest.

Dat meldt Radio 1. Bij het bedrijf werken zo’n 850 mensen. Op het moment dat het virus zich begon te verspreiden in de snijafdeling waren er zo’n 650 mensen aan het werk. Ondertussen zijn er ongeveer 250 medewerkers getest. Er worden nog meer medewerkers getest, in eerste instantie wie met besmette collega’s in aanraking kwam.

Manuel Goderis, productmanager bij Westvlees zegt dat het bedrijf nog bekijkt of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. ‘We hebben al heel wat ­gedaan. Bij wie binnenkomt, wordt de temperatuur gemeten. Iedereen draagt een mondmasker. Maar het is ­mogelijk dat collega’s van ­verschillende afdelingen carpoolen naar het werk. We ­bekijken of we op dat punt ook strenger kunnen zijn.’ Omdat er voor de snijafdeling een aparte ingang is, is het risico op besmettingen op andere afdelingen dan ook beperkt.

De burgemeester van Staden liet aan Radio 1 weten dat het bedrijf voorlopig dus ook open kan blijven. De betrokken afdeling is wel gesloten, momenteel tot 17 augustus. Er zou geen gevaar voor de volksgezondheid zijn. Een sluiting van het bedrijf is dan ook niet aan de orde, klinkt het.

Dat de vleessector extra kwetsbaar is, was al langer duidelijk, door uitbraken in bijvoorbeeld Duitsland, Groot-Brittannië en de VS. De vleessector is een weinig geautomatiseerde sector die erg arbeidsintensief is. Mensen werken er dicht op elkaar. Ook omdat er in de lawaaieringe omgeving veel wordt geroepen , is het risico groot dat een drager van sars-CoV-2 het virus doorgeeft. Het virus zou in de gekoelde ruimtes ook langer blijven overleven, en zich door het ventilatiesysteem vlot kunnen verspreiden.

Ook Westvlees verwijst naar het ventilatiesysteem als mogelijke verklaring voor de verspreiding van het virus in de snijafdeling.