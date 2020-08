Bart Swings snelt meteen naar zege in eerste wedstrijd in vijf maanden: “Wilde tonen dat ik niet op mijn luie kont heb gezeten”

Bart Swings heeft donderdagavond in de Nederlandse stad Deventer zijn eerste skeelerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In een afvallingskoers was Swings de Nederlander Crispijn Ariëns (tweede) en de Duitser Felix Rijhnen (derde) te snel af.

LEES OOK. Bart Swings verhuist naar Heerenveen voor ‘buitenlandse’ stages

De wedstrijd in Deventer maakte deel uit van de marathon inline cup van de Nederlandse schaatsbond KNSB. Bij de vrouwen won de Nederlandse Elsemieke van Maaren.

Als gevolg van de coronacrisis was Swings vijf maanden niet op wedstrijden in actie geweest. Zijn laatste race dateerde van begin maart, tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen. In andere jaren nam Swings na het schaatsseizoen een pauze van een maand, om zich vervolgens op het skeeleren te concentreren.

De 29-jarige Swings heeft de afgelopen maanden min of meer gewoon doorgetraind. Fiets- en skeelertrainingen kenden de eerste maanden wel beperkingen, maar de laatste weken kon hij op de piste en de weg redelijk uit de voeten.

Foto: Photo News

Luie kont

“Vanaf het moment dat ik hoorde dat er geen EK en WK skeeleren wordt gereden, heb ik de knop omgezet naar het winterseizoen”, aldus de Leuvenaar, die komend schaatsseizoen voor Team IKO zal uitkomen. “De laatste twee maanden heb ik veel op en neer gereisd tussen Heerenveen en Leuven en ik moet zeggen dat ik het best fijn vond om wat vaker thuis te zijn.”

In Deventer won Swings een sprintje tegen Ariëns, die maar niet wilde lossen. “Die sprint moest ik gewoon winnen”, klinkt het bij schaatsen.nl. “Ik voelde me nog goed en zo’n parcours ligt me altijd wel. Er staat toch altijd wel druk op. Het is de eerste wedstrijd en dan wil je tonen dat je niet op je luie kont hebt gezeten. Dat ik hem heb gewonnen, doet me deugd!”