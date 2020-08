Wolverhampton (met Dendoncker) naar kwartfinale tegen Sevilla

Wolverhampton Wanderers heeft zich ten koste van Olympiakos Piraeus voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. FC Basel stoot door, na een 1-0 zege tegen Eintracht Frankfurt. Ook Sevilla en Leverkussen zijn bij de laatste acht.

De Wolves probeerden de poort naar de kwartfinales open te beuken zonder Leander Dendoncker in de basis. De Rode Duivel zag vanop de bank hoe zijn team uitstekend van start ging in het Molineux Stadium, al kreeg het daarvoor wel wat hulp van Olympiakos-doelman Bobby Allain. Hij kreeg een simpele terugspeelbal niet onder controle en maakte daarna een overduidelijke overtreding op Podence. De thuisploeg kreeg zo een strafschop na 8 minuten. Raul Jimenez gaf de onfortuinlijke Allain het nakijken met een listig balletje door het midden.

De Grieken leken de bordjes snel in evenwicht te hangen, maar het doelpunt van Camara werd afgekeurd wegens buitenspel. Olympiakos moest scoren om verlengingen af te dwingen, maar geraakte moeilijk aan kansen. Een kwartier voor tijd werd Dendoncker dan toch in het veld gebracht als slot op de deur. Doelman Patricio had nog een goede reflex in huis op de kopbal van Ahmed Hassan in het slot.

FC Basel

Een aartsmoeilijke opdracht voor Frankfurt na de verrassende 0-3 thuisnederlaag in Duitsland, zeker met in het achterhoofd dat FC Basel geen enkele van zijn laatste tien thuiswedstrijden in de Europa League verloor. Het nummer negen uit de Bundesliga maakte ook in de terugwedstrijd tegen de Zwitsers geen kans.

Twee minuten voor tijd mocht Fabian Frei zomaar door het centrum van de Frankfurt-verdediging wandelen, de doelman omspelen en de 1-0 eindstand binnenleggen. Exit Eintracht. FC Basel ontmoet Shaktar Donetsk in de volgende ronde.

Leverkusen

Rangers FC, de nieuwe club van Kemar Roofe, haalde het niet. Na de 1-3 thuisnederlaag tegen Leverkusen moesten de Schotten het maar in Duitsland zien te redden. Die hoop drukte Moussa Diaby in de tweede helft de kop. De Franse spits controleerde de bal uitstekend met de borst en knalde dan op snelheid in het dak van het doel binnen: 1-0 en meteen goed voor eindstand.

Doelpuntenmaker Diaby werd in minuut 69 vervangen door oude bekende Leon Bailey. Met Ianis Hagi stond ook bij Rangers een ex-Genkenaar tussen de lijnen.

Sevilla

De andere achtste finale werd in één match afgewerkt.

Sevilla, Europa League-ploeg bij uitstek met vijf eindoverwinningen, ging door op het elan van in La Liga. De jongens van Julen Lopetegui zijn al sinds eind februari ongeslagen en versloegen nu AS Roma met 2-0.

‘Het winnen van de Europa League zou de kers op de taart betekenen’, verklaarde verdediger Sergio Reguilón voor de wedstrijd en hij voegde onmiddellijk de daad bij het woord met de 1-0. De linksachter - die in de belangstelling van Chelsea zou staan - nam de bal heerlijk mee en snelde op weg naar doel fluks twee Romeinen voorbij. Een klassegoal.

Nog voor de rust maakte Youssef En-Nesyri het heel erg moeilijk voor het nummer vijf uit de Serie A. De tackle op rechtsbuiten Ocampos kwam te laat, dus kon de jonge Marokkaan even later binnentikken na een snelle tegenaanval. Ondanks kansen voor Mkhitaryan en Dzeko had Roma had geen slotakkoord klaar. De 3-0 van Koundé werd nog afgefloten voor buitenspel, maar dat maakte voor Sevilla niet veel meer uit. De Andalusiërs mogen op zoek gaan naar een zesde Europa League-triomf.

Eerder plaatsten Kopenhagen, Shaktar, Inter Milaan en Manchester United zich bij de laatste acht.