Alassane Ouattara (78), huidig president van Ivoorkust, is dan toch kandidaat om zichzelf op te volgen bij de presidentsverkiezingen in oktober. Dat heeft hij donderdagavond aangekondigd in een televisietoespraak op de openbare omroep.

Ouattara is momenteel bezig aan zijn tweede ambtstermijn in Ivoorkust. Op 31 oktober worden verkiezingen georganiseerd in het West-Afrikaanse land.

Begin maart had de president verrassend verklaard geen kandidaat te zullen zijn voor een derde termijn. 'Ik kondig u plechtig aan dat ik beslist heb de macht over te dragen aan een nieuwe generatie', zei Ouattara toen in een toespraak voor de parlementsleden van Assemblee en Senaat. De grondwet verbiedt meer dan twee termijnen.