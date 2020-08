Trump verbiedt transacties met moederbedrijf TikTok

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend dat alle Amerikaanse financiële transacties met ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, 45 dagen lang verbiedt.

Volgens Trump betekent de populaire video-app een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, omdat de Chinese overheid allerhande gegevens zou kunnen bemachtigen van de talloze Amerikaanse TikTok-gebruikers.

'Door die dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen', klinkt het in het besluit. 'De Verenigde Staten moeten agressieve actie ondernemen tegen de eigenaars van TikTok, om onze nationale veiligheid te beschermen.'

De Amerikaanse president heeft het al langer op TikTok gemunt. Vorige week dreigde hij ermee de app overal in de VS te verbieden als een Amerikaans bedrijf de app niet overkoopt van ByteDance tegen 15 september. Techgigant Microsoft zou aan het onderhandelen zijn met TikTok om de Amerikaanse activiteiten over te nemen.