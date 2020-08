Tracy Chamoun, de Libanese ambassadrice in Jordanië, neemt ontslag na de dramatische explosie in de haven van Beiroet dinsdag. Ze wijst de 'nalatigheid van de Libanese autoriteiten' met de vinger en roept op tot drastische hervormingen aan de politieke top.

Bij de enorme explosie in de haven van Beiroet vielen zeker 150 dodelijke slachtoffers, raakten meer dan 5.000 mensen gewond en werden hele wijken in de stad vernietigd. Aan de basis van de ontploffing lag 2.750 ton ammoniumnitraat, die al jaren opgeslagen was in de haven van de Libanese hoofdstad, schijnbaar zonder strenge veiligheidsmaatregelen.

Eerder nam parlementslid Marwan Hamadeh al ontslag uit onvrede met het Libanese regime. Nu doet ook Tracy Chamoun, de Libanese ambassadrice in Libanon dat. In een verklaring die werd uitgezonden op de Libanese televisie zegt ze dat ze de 'onbekwaamheid van de regering' niet langer kan tolereren. 'Ik kondig mijn ontslag aan om te protesteren tegen de nalatigheid, de diefstal en de leugens van de staat”, zegt ze. 'Deze ramp is een alarmsignaal: we moeten met niemand van hen medelijden hebben en ze moeten allemaal vertrekken.'

Traangas en rellen

De leidende politieke klasse in Libanon wordt al langer beschuldigd van grove incompetentie en corruptie. Het land wordt getroffen door de zwaarste economische crisis in decennia, met een grote devaluatie van de munt en hyperinflatie tot gevolg.

De explosie van dinsdag wakkert de onvrede verder aan. De Libanese veiligheidstroepen moesten donderdag traangas inzetten om tientallen antiregeringsdemonstranten uit elkaar te drijven die hun woede uitten over de explosie. In het centrum van Beiroet vonden schermutselingen plaats in een verwoeste straat die naar het parlementsgebouw leidt. Volgens het staatspersbureau NNA hadden demonstranten brand gesticht, winkels vernield en met stenen gegooid naar de veiligheidstroepen.