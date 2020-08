Poolse oppositie kleedt zich als regenboog voor lgbtq-gemeenschap

Parlementsleden van de Poolse oppositie hebben hun outfits vandaag zo op elkaar afgestemd dat ze een regenboog vormen. Daarmee willen ze hun solidariteit aan de lgbtq-gemeenschap (lesbisch, homo, biseksueel, transgender en queer) tonen na de uitspraken van president Andrzej Duda. Die werd vandaag voor een tweede ambtstermijn ingezworen.

Duda werd recent herverkozen als president van Polen en maakt deel uit van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Tijdens zijn campagne deed hij uitspraken waarin hij zich afzette tegen de ‘lgbt-ideologie’. Eind juni beloofde hij die te bevechten door het homohuwelijk, adoptie door ­homo’s of het praten over lgbtq-kwesties op scholen te verhinderen.

De Poolse oppositie keurde die uitspraken af en uitte dat nu ook tijdens zijn eedaflegging in het parlement. Zo’n twintig verkozenen droegen regenboogmondmaskers en kleurrijke outfits die samen ook een regenboog vormden. ‘We willen president Andrzej Duda eraan herinneren dat de grondwet gelijkheid voor iedereen garandeert’, zei parlementslid Anna Maria Zukowska (Left).

Regenboogkleuren als statement in het Poolse parlement. Foto: epa-efe

‘We willen tijdens zijn termijn geen gelijkaardige situatie, zoals tijdens zijn campagne. De president dehumaniseerde lgbtq-mensen.’ De partij PiS vindt dat holebirechten de traditionele Poolse waarden en het ‘traditionele gezin’ ondermijnen.

Celstraf tot twee jaar

Eerder deze week werden drie activisten gearresteerd omdat ze regenboogvlaggen aan standbeelden hadden bevestigd. Eén van hen, die een vlag rond een standbeeld van Jezus had gehangen, riskeert een celstraf tot twee jaar wegens het beledigen van religieuze gevoelens.

‘Het was niet gericht tegen katholieken of hun rechten, we wilden tonen dat er ook queer mensen zijn in Polen’, zei Madej (22), één van de gearresteerde activisten aan het persbureau Reuters. ‘We zijn met veel, en als er monumenten zijn, zijn dat ook ónze monumenten.’ Drie andere activisten die in 2019 de maagd Maria met een regenboog-aureool hadden afgebeeld, wachten nog steeds op hun proces.

Istanbul-conventie

Een aantal Poolse dorpen verklaarde zich vorig najaar ‘vrij van lgbtq-ideologie’. De Europese Unie ontzegde daarom zes gemeenten Europese subsidies. De Poolse regering wil intussen uit de Istanbul-conventie stappen, die geweld tegen vrouwen bestrijd. De regering vindt de Poolse wet voldoende, en noemt het verdrag ‘een feministische creatie gericht op het rechtvaardigen van homo-ideologie’.