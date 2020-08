Macron roept op tot internationaal onderzoek naar explosie Beiroet

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 130 mensen omkwamen en hele buurten werden verwoest.

‘Er is een internationaal, open en transparant onderzoek nodig om te voorkomen dat dingen verborgen blijven en dat twijfel binnensluipt’, zei hij tegen verslaggevers aan het eind van een bezoek aan de Libanese hoofdstad.

Eerste bevindingen hebben uitgewezen dat een lading ammoniumnitraat, die in Beiroet was achtergelaten en explodeerde in een verwoestende vuurbal, de oorzaak was van de ramp.

Macron kondigde ook een internationale hulpconferentie voor Libanon ‘in de komende dagen’ aan. Hij wil ‘internationale financiering en Europeanen, Amerikanen, alle landen in de regio en daarbuiten mobiliseren, om te voorzien in geneesmiddelen, zorg en voedsel’.

De Verenigde Naties en de Wereldbank moeten de hulp ter plaatse coordineren, vindt Macron. Dit om ervoor te zorgen dat de hulp rechtstreeks de bevolking bereikt.