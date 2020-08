Kim Clijsters krijgt wildcard voor US Open

Kim Clijsters krijgt een wildcard voor de US Open, zo bevestigen de organisatoren.

Kim Clijsters heeft een wildcard gekregen voor de US Open, het grandslamtoernooi dat eind deze zomer van start gaat op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York, zo bevestigden de organisatoren donderdag. Ook Andy Murray is erbij.

Clijsters mag na het voorbereidingstoernooi Western & Southern Open (22-28 augustus) nu ook officieel naar de US Open, dat tussen 31 augustus en 12 september plaatsvindt. De Limburgse won het toernooi al drie keer: in 2005, 2009 en 2010 was ze beste in New York.

Voormalig nummer een van de wereld Andy Murray zal een gat in de lucht springen. De Schot zakte na twee heupoperaties terug naar de 129e plaats op de ATP-ranglijst. Zijn laatste officiële partij dateert nu al van november vorig jaar. Eerder kreeg hij net als Clijsters een wildcard voor de Western & Southern Open.

Het belooft echter een editie in mineur te worden, want heel wat topspelers lieten al weten niet naar de Verenigde Staten te zullen afreizen omdat de gezondheidssituatie wereldwijd nog niet onder controle is. Vooral dan bij de mannen, waar onder meer kleppers als Rafael Nadal en de geblesseerde Roger Federer er niet bij zullen zijn.

Bij de vrouwen is de Australische nummer een van de wereld Ashleigh Barty de enige speelster uit de top tien die ontbreekt. De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 7) staat wel op de deelnemerslijst, maar wacht tot het laatste moment om te beslissen of ze ook echt naar de Verenigde Staten afreist. Ook zesvoudig US Open-kampioene Serena Williams (WTA 9) schreef zich in.