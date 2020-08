Rector KU Leuven: ‘Stoet over de grond kruipende besmeurde jongvolwassenen niet meer van deze tijd’

‘Ik heb de voorbije dagen veel geleerd.’ Luc Sels, reageert in een open brief op de kritiek die hij kreeg voor de sanctie tegen de ex-leden van Reuzegom die betrokken waren bij dood van Sanda Dia. Sels roept studentenclubs op om alternatieve dooprituelen te ontwikkelen.

Sels kreeg de vraag van 27 academici van de KU Leuven om strengere tuchtmaat­regelen tegen de leden van de intussen ontbonden ­studentenclub Reuzegom, die betrokken waren bij de fatale studentendoop van Sanda Dia (20) in december 2018, te nemen. Ze vroegen ook om een strengere tuchtprocedure en een scherper diversiteitsbeleid.

Op die laatste vraag antwoordt Sels in zijn brief: ‘Ik weet dat we het werk aan inclusie, diversiteit en antidiscriminatie verder moeten aanscherpen, dat we het vorig jaar opgestarte werk aan de herziening van tuchtprocedures en gedragscodes moeten versnellen. De vele reacties van de voorbije dagen sterken me in die ambitie.’

Tegelijk weerlegt Sels in zijn brief dat de sanctie van de universiteit voor de 18 ex-leden van Reuzegom te laks was. ‘De universiteit heeft – en dat vergt moed – gekozen voor een aanpak die steunt op het moeizaam zoeken naar betekenisgeving en herstel’, schrijft hij. ‘Zo zijn er tal van individuele gesprekken en groepsgesprekken met de Reuzegommers geweest, er is actie ondernomen ten aanzien van de clubs en veel overlegd met de studentenkringen, er zijn duidelijke signalen gegeven aan het interne beleid – aan onszelf dus - en er zijn professoren geweest die deze problematiek verwerkt hebben in hun colleges. Dat is geen ‘lakse’ of zwakke aanpak, maar een aanpak die complementair is aan de rol van de officiële justitie.

Sels roept de studentenverenigingen nog op om een alternatief te zoeken voor de dooprituelen omdat ‘een stoet over de grond kruipende besmeurde jongvolwassenen niet meer van deze tijd’ is.