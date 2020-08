Ook onze buurlanden krijgen stijgende besmettingscijfers maar niet onder controle

Ook in onze buurlanden wil het niet zo goed lukken met de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Zowel in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië als Nederland werd het hoogst aantal nieuwe dagelijkse besmettingen gerapporteerd in weken. Een overzicht.

Duitsland heeft woensdag het hoogste aantal nieuwe dagelijkse coronavirusinfecties geregistreerd in drie maanden. Het Robert Koch Institut (RKI) registreerde de afgelopen 24 uur 1.045 nieuwe infecties, de eerste keer sinds 7 mei dat dit aantal boven de duizend uitkomt. Het RKI heeft tot dusver minstens 213.067 gevallen in en 9.175 gerelateerde sterfgevallen bevestigd.

De huidige uitbraak is niet het gevolg van plaatselijke uitbraken, zoals dat het geval was na een cluster in een slachthuis in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen medio juni. Het aantal gevallen stijgt overal nogal stapsgewijs, en deskundigen vrezen dat dit het moeilijker maakt om de epidemie in te dijken met regionale beperkingen.

Ook in Frankrijk werd woensdag het hoogste aantal dagelijkse besmettingen gerapporteerd in de afgelopen twee maanden. Op 24 uur tijd werden 1.695 nieuwe besmettingen gesignaleerd, het hoogste aantal sinds 30 mei, toen 1.828 besmettingen waren vastgesteld, aldus data van het ministerie van Volksgezondheid. Ook het zevendaagse gemiddelde is intussen opgeklommen tot 1.300.

De ziekenhuisopnames zijn wel opnieuw licht afgenomen, nadat ze op maandag en dinsdag twee dagen achtereen waren gestegen. Vandaag liggen er nog 5.148 covid-19-patiënten in de Franse ziekenhuizen, waarvan 384 op de afdeling intensieve zorg. In totaal werden in Frankrijk al 194.029 besmettingen vastgesteld, en zijn er 30.305 mensen overleden door covid-19.

In Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de afgelopen 24 uur 601 meldingen van nieuwe besmettingen binnengekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 april. Woensdag meldde het dashboard van de Rijksoverheid 426 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 3.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal personen die positief testen is in de week van 29 juli tot 4 augustus bijna verdubbeld in vergelijking met de week voordien.

Er zijn grote regionale verschillen in het aantal meldingen. Vooral in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is een toename te zien in het aantal meldingen. Het reproductiegetal is op een week tijd iets gedaald - van 1,4 naar 1,2 - al benadrukt het RIVM dat de bandbreedte nauwelijks is veranderd.

In Groot-Brittannië werden woensdag 892 nieuwe besmettingen gerapporteerd, het aantal besmettingen gaat sinds de heropening van de horeca en de winkels op 4 juli langzaamaan omhoog. Maandag werden 938 besmettingen vastgesteld, het hoogste dagelijkse aantal sinds 28 juni, toen 901 besmettingen waren vastgesteld. Het zevendaagse gemiddelde ligt op 820, in totaal raakten al 307.185 Britten besmet.

Er overleden woensdag ook nog eens 65 mensen, wat het totaal aantal overlijdens op 46.364 brengt. Belangrijke kanttekening: er wordt geen rekening gehouden met oversterfte: enkel de overlijdens van personen die positief hebben getest, worden meegeteld. Maar ook zonder die oversterfte telt Groot-Brittannië het op drie na hoogst aantal overlijdens. Enkel de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico ligt dat aantal nog hoger.

Uit het Groothertogdom Luxemburg komt dan weer wel voorzichtig positief nieuws: het reproductiegetal is er gezakt onder één (0,91), maar er wordt nog steeds heel ruim getest. Dinsdag hebben 92 mensen positief getest op een totaal van 9.137 uitgevoerde tests. Intussen werden al ruim 500.000 Luxemburgers getest, ruim driekwart van de bevolking, naast nog eens ruim 100.000 grensarbeiders uit buurlanden België, Duitsland en Frankrijk. Tot nu toe hebben in Luxemburg 7.007 mensen positief getest.