In Brussel is donderdagmiddag brand uitgebroken in een technisch lokaal, op de 27ste verdieping van de WTC-toren, vlak bij het Noordstation. De Antwerpse brandweer is onderweg om bijstand te leveren.

Door de brand ontstond een zwarte rookpluim die van ver te zien is. De Antwerpse brandweercommandant Bert Brugghemans spreekt over een ‘zeer ernstige brand’. Er is bijstand vanuit Antwerpen onderweg.

Er is een perimeter ingesteld voor de hulpdiensten, meldt de politie van Brussel. Het verkeer is afgesloten op de Simon Bolivarlaan en op de Albert II-laan tussen de Rogierstraat en de Simon Bolivarlaan. ‘Gelieve de omgeving te vermijden’, klinkt het.

Isolatiemateriaal

De brand werd veroorzaakt door isolatiemateriaal dat vuur vatte. Er zijn geen gewonden gevallen. De toren wordt momenteel niet gebruikt omdat er renovatiewerkzaamheden bezig zijn. Er waren alleen een paar arbeiders aanwezig, maar die konden zich in veiligheid brengen.

Door de renovatiewerken is in de toren geen watertoevoer, zodat de brandweer het bluswater moet oppompen vanuit een tankwagen die op straat staat. Om het vuur te bestrijden kan de brandweer wel gebruikmaken van een hoogtewerker van de werf.