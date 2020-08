SpaceX heeft voor het eerst een prototype van de nieuwe Starship-raket gelanceerd in Boca Chica, in de Amerikaanse staat Texas. Het ruimtevaartuig haalde 150 meter en wist ook weer verticaal te landen.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil Starship gebruiken voor bemande reizen naar de maan en Mars en voor satellietlanceringen. De raket is zo krachtig dat hij meer dan 100 ton vracht of tientallen passagiers in de ruimte moet kunnen brengen.