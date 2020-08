Finland laat alleen essentiële reizen uit België toe

Finland laat vanaf maandag enkel nog essentiële reizen uit België toe. Dat meldt de Finse overheid. Wie toch het land binnenkomt vanuit België, wordt gevraagd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Finland neemt nieuwe maatregelen voor reizigers die aankomen uit Nederland, België en Andorra, wegens de toenemende coronabesmettingen in die landen.

Concreet voert het land weer grenscontroles in. Reizigers zullen opgeroepen worden om voor 14 dagen in quarantaine te gaan. Dat betekent: contact met andere mensen vermijden en geen openbaar vervoer nemen.

Eerder nam Finland al dezelfde maatregel voor reizigers uit Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en een reeks andere landen.

Eerder had Duitsland de provincie Antwerpen al op de ‘rode ‘ lijst gezet. Wie Duitsland binnenreist na een verblijf in Antwerpen, moet verplicht in quarantaine tot een negatieve test de persoon covid-vrij verklaart.