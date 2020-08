Inter neemt Alexis Sánchez transfervrij over van Manchester United

Inter Milaan neemt Alexis Sánchez (31) transfervrij over van Manchester United. Inter huurde de Chileense aanvaller afgelopen seizoen van ManU. Sánchez zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2023. Dat heeft de club van Rode Duivel Romelu Lukaku donderdag bekendgemaakt.

De Chileense international (132 caps) maakte afgelopen seizoen vier doelpunten in 30 wedstrijden voor Inter Milaan. De Serie A-club rekent nog op Sánchez in de Final 8 van de Europa League in Duitsland, na de 2-0 zege van woensdag tegen Getafe. Lukaku lukte in die partij de openingstreffer. In de kwartfinales ontmoet Inter Bayer Leverkusen of Rangers.

Sanchez speelde eerder in zijn carrière voor onder meer Udinese, Barcelona en Arsenal. In 2018 nam Manchester United hem over van de Gunners, maar bij The Red Devils wilde het maar niet lukken voor de Chileen. In 45 wedstrijden voor United trof hij amper vijf keer raak. Sanchez is de derde speler die de voorbije 12 maanden Manchester United heeft geruild voor Inter Milaan, na aanvaller Romelu Lukaku en middenvelder Ashley Young.