Belgische judoka’s hunkeren naar toernooien: “Wedstrijden stimuleren om harder te trainen”

De Grand Prix judo van Zagreb staat nog steeds op de internationale kalender ingepland van 18 tot 20 september als hervatting van de mondiale judocompetitie. Al vreest Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx dat dit toernooi nog niet zal gelden als kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen 2021 in Tokio. Hij geeft toe dat de judoka’s ondertussen hunkeren naar wedstrijden.

“Ik vermoed dat het toernooi in Zagreb wel zal doorgaan maar niet als Grand Prix”, reageerde Koen Sleeckx donderdag. “Enerzijds hunkeren onze judoka’s naar wedstrijden maar anderzijds verhindert het coronavirus dat atleten uit heel de wereld zo maar op een plaats kunnen samenkomen. Om zich te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen moet iedere atleet gelijke kansen krijgen en dat is nu niet mogelijk. Wij bereiden ons dus voor op een gewone wedstrijd in Zagreb met een beperkt deelnemersveld.”

Ondertussen blijft het voor judoka’s moeilijk om gemotiveerd te blijven. “Wedstrijden stimuleren onze judoka’s om harder te gaan trainen en die motivatie is er nu al maanden niet meer”, stelt Koen Sleeckx verder. “Gelukkig heeft nog niemand van onze internationals die in de running zijn voor de Olympische Spelen van volgend jaar de boot verlaten”.