Ex-sprinters over de wetten van de spurt: ‘Wat Groenewegen deed is niet gewoon de deur dichtdoen, dat is ze helemaal dichtsmijten’

‘Dit was een moordaanslag, niet meer en niet minder.’ Patrick Lefevere is woedend nadat de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen woensdag in de eerste rit van de Ronde van Polen zijn landgenoot Fabio Jakobsen de dranghekken in katapulteerde waarna de renner van Deceuninck-Quick Step in een coma belandde. Ook ex-sprinters Eddy Planckaert en Eric Vanderaerden keken met verschrikking naar het ongeval. ‘Een moordaanslag was dit niet, maar wat Groenewegen gisteren deed gaat er ver over.’