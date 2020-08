AS Roma komt in handen van Amerikaanse miljardair

AS Roma komt in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin. De deal heeft een totale waarde van bijna 600 miljoen euro.

“We hebben de contracten ondertekend en zullen de komende dagen samenwerken om het formele en juridische proces te voltooien dat ertoe zal leiden dat de club van eigenaar verandert”, zei James Pallotta, de afgelopen jaren de grootaandeelhouder van AS Roma.

De Italiaanse voetbalclub was sinds 2012 in handen van Pallotta, die er niet in slaagde een nieuw stadion te realiseren. De club werd sinds 2001 geen landskampioen meer.