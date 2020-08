De Gewestelijke Veiligheidsraad beslist of er extra coronamaatregelen komen in Brussel, nadat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie woensdag samenzat met experts om de stijgende cijfers te bespreken. Bekijk de persconferentie hier live.

Het aantal coronabesmettingen in Brussel blijft stijgen, het virus is er wijdverspreid. ‘Maar de groei is niet meer exponentieel’, zei Inge Neven, hoofd van de bevoegde gezondheidsinspectie in Brussel aan Bruzz. Toch is de situatie verontrustend, daarom worden bijkomende maatregelen overwogen.

Volgens Neven ligt alles op tafel, van een verplichting van het mondmasker tot een avondklok. De Gewestelijke Veiligheidsraad, waarin de 19 burgemeesters van Brussel samen met Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister Alain Maron vergaderen, beslissen over eventuele bijkomende maatregelen.