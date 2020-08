Zoektocht naar overlevenden ramp Beiroet gaat door

Reddingswerkers zoeken ook donderdag in de Libanese hoofdstad Beiroet nog naar mensen die onder het puin liggen na de zware explosie in de haven. Er zijn al zeker 137 mensen overleden, maar gezien het grote aantal gewonden en vermisten zal dat wellicht nog verder oplopen.

Er is sprake van zeker 5.000 gewonden. De autoriteiten maken zich ook zorgen over de toestand van de gebouwen die wel nog overeind staan: in veel gevallen is er instortingsgevaar. Naar schatting 300.000 mensen zijn dakloos.

Bij de zoekactie in verwoeste gebieden rond de haven zijn onder meer militairen, vrijwilligers en leden van het Libanese Rode Kruis betrokken. ‘Ik wacht hier en vertrek niet. Mijn broer werkt in de haven en we hebben niets meer van hem gehoord sinds de explosie plaatsvond’, schreeuwde een vrouw die vlakbij stond.

Onderzoek

De Libanese autoriteiten hebben ondertussen een onderzoekscommissie vier dagen de tijd gegeven om de verantwoordelijkheid aan te duiden voor de explosie. Er is volgens de overheid sprake van ‘wanbeheer’ met explosieven.

‘Er zullen gerechtelijke uitspraken komen. Het is erg en we nemen het ernstig’, aldus de Libanese minister van Buitenlandse Zaken Charbel Wehbé. ‘De schuldigen van deze verschrikkelijke misdaad van nalatigheid zullen worden gestraft door een commissie van rechters’, voegde hij eraan toe.

Internationale hulp

De Franse president Emmanuel Macron vertrok donderdagochtend vroeg naar Libanon. Hij is de eerste wereldleider die na de ontploffing een bezoek brengt aan het land, dat ook voor de ramp al in een diepe economische en politieke crisis verkeerde. Macron gaat praten met politieke hoofdrolspelers en geeft aan het eind van de middag een persconferentie. Zijn regering heeft ook al meerdere vliegtuigen gestuurd met hulpverleners, medisch materieel en een mobiele kliniek. Ook uit Egypte en de golfstaten komt de noodhulp op gang.

Een vliegtuig met twintig ton VN-hulpgoederen heeft ondertussen de Libanese hoofdstad bereikt, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het VN-gezondheidsagentschap zei dat het de voorraden zou verdelen naar ziekenhuizen in heel Libanon die patiënten uit Beiroet hebben opgevangen, aangezien drie ziekenhuizen in de stad niet meer functioneren en twee gedeeltelijk zijn beschadigd door de explosie.

De Wereldbank liet weten dat ze klaarstaat om extra fondsen in te zamelen voor Libanon. De instelling kan ‘een snelle evaluatie maken van de schade en de noden en een heropbouwplan opstellen’, klinkt het woensdag in een persbericht.

Franse dode

Bij de explosie in Beiroet is ook een Fransman om het leven gekomen, maakten de Franse autoriteiten bekend. Het gaat om architect Jean-Marc Bonfils. Nog eens 24 Fransen raakten gewond, van wie drie ernstig. Gisteren al werd duidelijk dat er ook een Belgische dode te betreuren viel.