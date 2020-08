Man steekt vrouw neer op parking van woonzorgcentrum in Aalst

Bij een steekpartij op de parking van woon-zorgcentrum Mijlbeke in Aalst zijn donderdagochtend twee gewonden gevallen. Een man heeft er zijn ex-vrouw neergestoken en raakte zelf ook gewond bij het incident. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie van Aalst aan Het Nieuwsblad.

Het steekincident deed zich donderdagochtend voor op de parking van het woonzorgcentrum Mijlbeke, waar de vrouw als administratieve kracht werkt. Haar ex-man, met wie ze drie kinderen heeft, stond haar daar op te wachten en diende haar meerdere messteken met een aardappelmes toe. Daarna heeft hij zichzelf messteken toegediend. Een stadsarbeider slaagde erin hem te overmeesteren.

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Zij werd ter plaatse gereanimeerd door collega’s van het woon-zorgcentrum en daarna door de toegesnelde ambulanciers, waarna ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werd. Daar wordt ze geopereerd. De man raakte lichtgewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht, waar hij volgens de politie de nodige zorg krijgt en bewaakt wordt.

Echtscheiding

De aanleiding voor het incident is volgens burgemeester Christoph D’Haese in de relationele sfeer te vinden. De twee waren in een echtscheiding verwikkeld. Het personeel zag het gebeuren en is in shock, zegt Sarah Smeyers, voorzitter van het OCMW in Aalst.

Het parket en het labo zijn ter plaatse en er is een onderzoeksrechter gevorderd. Volgens de politie waren er meerdere mensen getuige van het incident, die zullen verhoord worden door de lokale recherche. Het is nog onduidelijk wat het incident veroorzaakt heeft.

Tweede keer deze week

Het is de tweede keer deze week dat Aalst opgeschrikt wordt door een gewelddaad. Eerder deze week werd ex-burgemeester Ilse Uyttersprot in haar slaap gedood door de man waar ze al drie maanden een relatie mee had. Wat daar de aanleiding toe was, is nog onduidelijk.