Omzetverlies van 98 procent voor concertorganisator Live Nation

De Amerikaanse concertorganisator Live Nation zag zijn omzet in het tweede kwartaal van 2020 kelderen met maar liefst 98 procent. Het bedrijf zette ook een enorm verlies van 610,5 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 515 miljoen euro, in de boeken, maar zegt wel genoeg geld in kas te hebben om te overleven tot er weer concerten en festivals mogelijk zijn.