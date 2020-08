Hoofd UZ Brussel: ‘Aangewezen om snel en doeltreffend te reageren’

Mogelijk worden er vandaag extra coronamaatregelen in Brussel aangekondigd. Marc Noppen, het hoofd van UZ Brussel ziekenhuis, pleitte daar donderdagochtend op Radio 1 voor, maar zegt ook dat die proportioneel en doeltreffend moeten zijn. Verder moet de bevolking ze willen uitvoeren.

Ook in Brussel stijgt het aantal coronagevallen en daar rijst nu de vraag of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Donderdagochtend zit de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) hiervoor samen met de 19 burgemeesters van het Brussels gewest. Rond de middag volgt een persconferentie.

Op Radio 1 sprak Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel ziekenhuis, zijn voorkeur uit voor extra maatregelen in de hoofdstad. ‘Als we zien dat het aantal nieuwe besmettingen toeneemt in een bepaalde regio, is het noodzakelijk dat daar wordt op ingegrepen. Dat weten we uit voorspellende modellen die door onze statistici worden gemaakt en we weten ook dat de stijgende curve dan weer kan worden afgebogen. Ik denk dus dat het zeker aangewezen is om snel en doeltreffend te reageren.’

Mondmaskerplicht

Op dit moment geldt er nog geen algemene mondmaskerplicht in Brussel. Sommige gemeentes hebben wel ‘mondmaskerplaatsen’ afgebakend maar dat kan voor onduidelijkheden zorgen.

Eventuele maatregelen moeten volgens Noppen aan drie criteria voldoen: ‘ Ze moeten doeltreffend zijn, ze moeten proportioneel zijn en ze moeten vooral uitgevoerd worden’, stelde hij. ‘Je hebt er baat bij, en dat leert de gedragspsychologie ook, dat je maatregelen zo eenvoudig en logisch mogelijk maakt.’ Als voorbeeld geeft hij een mondmaskerregel: van zodra je met meer dan één bent, draag je er eentje. ‘Er zijn voldoende landen, steden waar dit gebeurt. En dan zie je dat iedereen dat ook doet zonder morren. Want dat is duidelijk’, zei hij. ‘Er is nu ook voldoende operationeel bewijs dat een aantal maatregelen samen wel degelijk helpt: afstand houden, een mondmasker dragen en handhygiëne toepassen. Als je ze samen gebruikt, zijn die drie zaken alleen al voldoende om het risico op besmetting te verminderen.’

Avondklok

Over het nut van een avondklok zoals in Antwerpen blijft hij in het midden. ‘Ik ben noch een grondwetsspecialist, noch een gouverneur.’ Proportionaliteit speelt voor Noppen een grote rol in die beslissing. ‘Met de cijfers die we vandaag zien en waarvan de stijging toch al schijnt af te nemen dankzij de maatregelen die we hebben genomen, is avondklok misschien een te verregaande maatregel. Maar het zou kunnen dat het in bepaalde wijken, of in bepaalde delen van een stad wel nuttig kan zijn.’

‘Een algemene lockdown of avondklok op een heel groot grondgebied, lijkt me nogal drastisch’, gaat hij verder. ‘Maar als het nodig is, moet het gebeuren.’

Toch wil hij nog niet dat er paniek ontstaat over de huidige coronasituatie in Brussel. Hoewel sommige Brusselse gemeentes een stijging kennen, hebben andere gemeentes dat dan weer niet, aldus Noppen