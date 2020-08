Japanse premier wil ‘wereld zonder atoomwapens’

De Japanse premier Shinzo Abe heeft bij de herdenkingsceremonie van atoombomaanval op Hiroshima van 75 jaar geleden opgeroepen tot het afschaffen van kernwapens. ‘Als het enige land dat ooit onder een kernaanval heeft geleden, is het onze plicht om bij te dragen aan een wereld zonder atoomwapens’, zei hij.

De herdenkingsceremonie was minder grootschalig dan normaal, een gevolg van het coronavirus. Hoogbejaarde overlevenden van het bombardement, diplomaten en politici zaten op veilige afstand van elkaar tegenover de iconische ruïne met koepel die als monument voor het bombardement op Hiroshima dient.

Om 08.15 uur plaatselijke tijd, het tijdstip waarom de Amerikaanse bom met de bijnaam Little Boy werd afgeworpen, namen de aanwezigen een minuut stilte in acht.

De Japanse premier riep landen in conflict daarna op tot de dialoog om bedreigingen voor de internationale veiligheid het hoofd te bieden. Abe voegde daar aan toe dat Japan zal volharden in zijn principes om nooit een atoomwapen te bezitten, te maken of te introduceren, en herhaalde zijn oproep om kernwapens wereldwijd af te schaffen.

‘Als het enige land dat ooit onder een kernaanval heeft geleden, is het onze plicht om bij te dragen aan een wereld zonder atoomwapens’, zei hij. De Japanse premier voegde daaraan toe dat het herstel van Hiroshima hem sterkt in zijn vastberadenheid om het coronavirus te boven te komen.

Het bombardement op Hiroshima op 6 augustus 1945 kostte naar schatting 140.000 mensen het leven. Drie dagen later gooide de Amerikaanse luchtmacht ook een kernbom op de stad Nagasaki. De toenmalige Japanse keizer Hirohito besloot vervolgens op 15 augustus te capituleren, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel ten einde kwam.