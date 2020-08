Ilse Uyttersprot is in haar slaap vermoord, dat is bevestigd aan onze redactie. Haar vriend Jurgen Demesmaeker (49) stond die dinsdagochtend op, pakte de hamer en sloeg zijn slachtoffer op het hoofd. Ze moet op slag dood geweest zijn. Die handelwijze kan erop wijzen dat hij de moord gepland heeft, al spreekt zijn advocate dat tegen.