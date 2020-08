Brussels Airlines ziet verlies in eerste jaarhelft vervijfvoudigen

De coronacrisis duwt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zoals verwacht diep in de rode cijfers. In de eerste zes maanden van 2020 werd 182 miljoen euro verlies geboekt. De inkomsten vielen terug tot een derde van het resultaat van de eerste helft van vorig jaar.

Dat meldt het bedrijf vanmorgen. De situatie is momenteel nog zo onvoorspelbaar dat het bedrijf geen verwachtingen voor de rest van 2020 kan publiceren.

Van 21 maart tot 14 juni stegen er zo goed als geen vliegtuigen op. Op 15 juni werden de commerciële vluchten opnieuw opgestart, maar nog steeds met een beperkt netwerk. Brussels Airlines vervoerde daardoor 67 procent minder passagiers. Ook de bezettingsgraad van de vluchten zakte duidelijk, van bijna 80 naar 72,4 procent.

Dat heeft uiteraard een dramatische impact op de resultaten. Terwijl er in de eerste jaarhelft van 2019 nog sprake was van 36 miljoen euro verlies, is dat nu opgelopen tot 182 miljoen euro, een vervijfvoudiging dus. Als rekening wordt gehouden met de afschrijvingen op een aantal vliegtuigen, dan loopt dat nog op tot 211 miljoen euro.

De verschrompeling van de omzet is even dramatisch. Kwam er in de eerste helft van 2019 nog 684 miljoen euro binnen, dan was dat dit keer maar 252 miljoen euro, of zowat 63 procent minder. Dat is in lijn met de daling van het aantal uitgevoerde vluchten, die terugvielen van 39.267 naar 14.114.

Brussels Airlines heeft de voorbije maanden al stevig gesnoeid in de kosten. Zo werden alle tijdelijke contracten stopgezet, en werd het personeel op technische werkloosheid gezet. Nieuwe investeringen en projecten zijn stopgezet. Er waren ook veel minder kosten voor materialen en diensten. De bedrijfskosten zakten zo met 39 procent tot 463 miljoen euro.

Omwille van de coronacrisis moest Brussels Airlines beroep doen op staatsteun. Volgens het akkoord geeft de Belgische staat een lening van 290 miljoen euro, terwijl Lufthansa 170 miljoen euro investeert in zijn dochtermaatschappij.