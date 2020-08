Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stijgt niet meer

In de periode tussen 27 juli en 2 augustus raakten in ons land gemiddeld 530,9 mensen per dag besmet met het coronavirus. Dat gemiddelde ligt lager dan gisteren. Er zijn wel nog 49 procent meer besmettingen dan een week geleden.

Dat blijkt uit de meest recente update van gezondheidsinstituut Sciensano. De cijfers kunnen nog tot 9.00 uur vanmorgen licht worden aangepast. In vergelijking met de voorbije dagen lijkt er een stabilisering van het aantal nieuwe besmettingen: Gisteren en eergisteren bedroegen de zevendaagse gemiddelden respectievelijk 537 en 528 besmettingen.

Over de laatste veertien dagen raakten gemiddeld 54 inwoners per 100.000 besmet, een stijging met 198 procent in vergelijking met de periode daarvoor.

De voorbije week werden gemiddeld 24 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een toename met 35 procent in één week tijd. Elke dag overleden er gemiddeld 3 patiënten aan het virus, een stijging met 31 procent op weekbasis.

In totaal zijn nu al zeker 71.158 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal overlijdens is opgelopen tot 9.859.