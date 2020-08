Kwik klimt stilaan boven de 30 graden

In het centrum van het land kan het donderdag 31 tot in de Kempen zelfs 33 graden warm worden. Aan de kust wordt het zeker in de namiddag iets frisser door een zeebries, meldt het KMI.

Donderdag krijgen we in grote delen van het land een tropisch warme dag met veel zon en af en toe enkele hoge wolkensluiers. In het binnenland klimt het kwik richting 28 graden in de Ardennen, in het centrum krijgen we maximumtemperaturen tussen 31 tot zelfs 33 graden in de Kempen. Aan zee wordt het vanaf de namiddag iets frisser door een zeebries. Donderdagavond en -nacht blijft het helder, bij minima tussen 10 en 18 graden.

Vrijdag wordt het dan opnieuw zonnig en zeer warm, met maxima die nu ook aan zee boven de 30 graden uitkomen, al steekt daar in de namiddag opnieuw een matig zeebriesje op. In het centrum van het land klimt het kwik tot 35 graden.

Zaterdag blijft het zonnig met af en toe enkele wolkenvelden. Het wordt dan nog warmer, met maxima rond 30 graden aan zee en van 32 tot plaatselijk zelfs 37 graden in het binnenland. Langs de kust steekt na de middag opnieuw een matige noordoostelijke zeebries op.

Ook zondag zonnig en erg warm met temperaturen tot 35 graden in het binnenland, al is er dan wel kans op een zeer lokale warmteonweer. Aan zee wordt het door de noordoostelijke zeebries opnieuw iets minder heet, met maxima onder de 30 graden.

Begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm, met opnieuw maxima tussen de 30 en 36 graden. Een lokale bui is dan niet uitgesloten. Vanaf woensdag zijn de verwachtingen onzeker. Mogelijk komt er dan een weersverslechtering vanuit het westen, met kans op onweer.