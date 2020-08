Trump wil extra televisieduel met Biden

De Amerikaanse president Donald Trump wil nog een vierde televisiedebat met zijn uitdager Joe Biden. Dat heeft zijn campagneteam woensdag aangekondigd. Op dit moment staan er drie duels gepland, de eerste daarvan op 29 september.

De Republikein Trump wil al een eerste keer op 4 september live de degens kruisen met zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden. Reden is de coronapandemie: omdat er mogelijk in verschillende Amerikaanse staten per post zal kunnen worden gestemd, komt eind september volgens Trump te laat voor een eerste debat.

De eigenlijke presidentsverkiezingen staan gepland voor 3 november, maar wie per post kan stemmen zal dat al vroeger kunnen doen. Het is aan de staten zelf om daarover te beslissen, maar volgens Trumps campagneteam is het goed mogelijk dat er voor het laatste geplande televisiedebat op 22 oktober al ruim 50 miljoen Amerikanen in 34 staten hun stem hebben uitgebracht. Er moet dus een eerder debat komen, en als dat niet lukt moet het debat van eind oktober in elk geval vervroegd worden, vindt het team rond Trump.

Trump doet in november een gooi naar een tweede ambtstermijn, maar ligt in de peilingen op dit moment duidelijk achter op Biden. Onder meer Trumps aanpak van de coronacrisis deed zijn populariteit de afgelopen maanden geen goed.