Opnieuw onverwacht vertrek van topfunctionaris in de VS

Stephen Akard, de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, neemt ontslag uit zijn functie. Het onverwachte vertrek komt er slechts enkele maanden na het ontslag van zijn voorganger Steve Linick, die een onderzoek voerde naar minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De Amerikaanse president Donald Trump ontsloeg Linick in mei, na een vertrouwensbreuk. Linick, die nog werd aangesteld door Trumps voorganger Barack Obama, voerde vanuit zijn functie als secretaris-generaal van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek naar klachten rond machtsmisbruik over de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Zo zou Pompeo geregeld het regeringsvliegtuig in gezet hebben voor privéreizen naar het buitenland met zijn vrouw en zou hij een politiek assistent allerlei klusjes hebben laten opknappen, zoals winkelen of de hond oppikken. De dienst onderzoekt ook de klacht van het Amerikaanse Congres tegen de beslissing van Pompeo om een wapendeal ter waarde van 8 miljard dollar te sluiten met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor de oorlog in Jemen. Het rapport over dat laatste zou nagenoeg af zijn, weet de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Stephen Akard, een voormalige assistent van vicepresident Mike Pence, kreeg het onderzoek na Linick in handen. Maar hij stapt nu onverwacht op, raakte woensdag bekend. Hij keert terug naar de private sector, zegt een woordvoerder van het departement Buitenlandse Zaken. ‘Hij keer terug naar huis’, reageerde Pompeo tijdens een persconferentie. ‘Dat gebeurt, ik heb daar verder niets aan toe te voegen.’

Akard wordt vervangen door zijn adjunct, Diana Shaw, een advocate die al lange tijd voor het bureau van de inspecteur-generaal werkt.