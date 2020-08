‘Geen hersenletsel Jakobsen, toestand stabiel’

In het Poolse ziekenhuis waar de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen na zijn crash in de Ronde van Polen is opgenomen heerst voorzichtig optimisme rond de toestand van de Nederlander.

Poolse media melden op basis van uitspraken van artsen dat hij waarschijnlijk geen hersenletsel heeft en dat er geen vitale organen ernstig zijn beschadigd. Zijn toestand wordt stabiel genoemd.

Veel zekerheid is er nog niet. ‘Misschien dat we morgen een betere diagnose kunnen stellen, ook op neurologisch gebied. Voorlopig is het even afwachten. De komende uren zijn belangrijk’, aldus de directeur van het ziekenhuis. Hij zei dat Jakobsen een operatie aan het gezicht moet ondergaan. Eerder gaf een in de ronde actieve arts aan dat de toestand van Jakobsen levensbedreigend is. Dat was voor hij in het ziekenhuis uitgebreid kon worden onderzocht.

Deceuninck - Quick-Step, de Belgische ploeg van Jakobsen, zei in een verklaring: ‘Onze gebeden en gedachten zijn bij Fabio. We danken iedereen uit de grond van ons hart voor al het medeleven. Zo gauw er meer bekend is over Fabio laten we dat weten.’ De ploeg gaf verder geen informatie over gezondheidstoestand van de renner.

Jumbo-Visma

Zowel de organisatie van de Ronde van Polen als de Internationale Wielerunie UCI heeft Dylan Groenewegen inmiddels als schuldige voor de crash aangewezen. De ritzege werd hem ontnomen en hij werd uit de wedstrijd gezet, de UCI stelt een onderzoek in. Jumbo-Visma, de ploeg van de Nederlander, heeft inmiddels excuses aangeboden.

Bij de valpartij waren meerdere renners en een official betrokken. Ook Groenewegen raakte uit balans en kwam vallend over de finish. De meeste bij het incident betrokken renners zijn ook naar het ziekenhuis, voor zover bekend is hun situatie niet zorgwekkend.

Het incident lokte veel woedende en emotionele reacties uit. Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step haalde het hardst uit naar Groenewegen. ‘Deze man moet de gevangenis in. Ik stap naar de rechter. Dit soort criminele gedrag mag niet meer voorkomen in het peloton.’