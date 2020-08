Wout Van Aert derde in Milaan-Turijn, Yves Lampaert breekt sleutelbeen

Yves Lampaert heeft een sleutelbeenbreuk overgehouden aan zijn zware valpartij in Milaan-Turijn. De 28-jarige Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) won woensdag de 101e editie van de wielerwedstrijd in een massasprint, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) finishte als derde.

De obligate vlucht van de dag kwam op naam van zes renners: onze landgenoot Gijs Van Hoecke, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Andrea Garosio, Samuele Rivi en Davide Villella. Maximaal reden ze 7:20 bij elkaar, waarna het peloton het tempo een beetje de hoogte in joeg.

Met Boaro werd de laatste vluchter op 5,7 kilometer van de finish gegrepen. Even daarvoor was er opschudding in het peloton toen Yves Lampaert het stootkussen van een verkeersobstructie in het midden van de weg raakte en ten val kwam. Ook ploegmaat Michael Morkov lag er bij, samen met nog een tiental andere renners. Lampaert greep naar z’n sleutelbeen, zijn team Deceuninck - Quick-Step bevestigde woensdagavond dat de renner een sleutelbeenbreuk overhoudt aan zijn val.

Door die valpartij brak het peloton in stukken en werd de springvoorbereiding ontsierd. Lotto Soudal zat op 5 kilometer te vroeg op kop voor sprinter Ewan. Het was uiteindelijk Groupama-FDJ dat een stevig treintje van drie lanceerde voor Démare, die het ploegwerk magistraal afrondde.

Op de erelijst volgt Démare de Canadees Michael Woods op en ook de jaren voordien waren klimmers aan het feest in Turijn. Milaan-Turijn is dan ook normaal geen sprinterskoers. Om beter aan te sluiten met Milaan San-Remo van komende zondag, lieten de organisatoren de traditionele slotklim Superga dit jaar links liggen en kozen ze voor een vlakke finale. In coronavrije tijden was ‘s werelds oudste wielerwedstrijd (eerste editie in 1876) een voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije.