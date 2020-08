Duitsland voegt provincie Antwerpen toe aan lijst met risicogebieden

Duitsland beschouwt vanaf nu de Belgische provincie Antwerpen als een risicogebied voor besmetting met het nieuwe coronavirus, zo staat woensdag te lezen op de website van het gezaghebbende Robert Koch Institut (RKI).

Ook in Duitsland groeit de lijst met risicogebieden. De laatste aanvulling op de lijst is de provincie Antwerpen. De kwalificatie ‘risicogebied’ betekent dat wie Duitsland inreist en in de veertien dagen daarvoor in Antwerpen is geweest, mogelijk in quarantaine moet, volgens de richtlijnen van de bevoegde Duitse deelstaat.

‘Het aantal nieuwe besmettingen en overlijdens stijgt sinds eind juli, vooral in de provincie Antwerpen waar het aantal nieuwe gevallen al meer dan zeven dag de drempel van vijftig besmettingen per 100.000 inwoners overschrijdt’, aldus het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken over het negatief reisadvies, dat ‘niet noodzakelijke, toeristische reizen’ ten zeerste afraadt.

Quarantaine is volgens het ministerie te vermijden na voorlegging van een negatieve test.

Vorige week vaardigde ook Nederland al een negatief reisadvies uit voor Antwerpen vanwege het stijgend aantal besmettingen. De provincie kreeg een oranje kleurcode. Daaruit vloeit voort dat Nederlanders die in Antwerpen geweest zijn, het dringende advies krijgen om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan, maar daartoe niet verplicht worden.