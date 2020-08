Trump wil België en Italië ‘doen betalen’

De Amerikaans president Donald Trump wil dat Italië en België hun defensie-uitgaven opkrikken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de conservatieve zender Fox News.

België staat al langer onder internationale druk om de defensie-uitgaven op te krikken. In 2014 kwamen alle Navo-bondgenoten overeen om hun defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken naar 2 procent van het bbp.

Veel landen halen dat cijfer (nog) niet, maar België (0,93 procent) en Italië (1,21 procent) bengelen onderaan het Navo-peloton. In een interview met de Amerikaanse zender Fox News zegt Trump nu dat hij België en Italië wil ‘doen betalen’.

Ook Duitsland - dat 1,42 procent uitgeeft aan defensie - krijgt een veeg uit de pan. Trump verwijt Duitsland ‘delinquent’ gedrag en zegt dat de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland deels te verklaren is door de gebrekkige militaire uitgaven in Duitsland. Duitsland is volgens Trump ook te afhankelijk van Russisch gas.

Vorige week maakte het Pentagon bekend dat er 11.900 Amerikaanse soldaten worden weggehaald uit Duitsland. Een deel van hen ­– ongeveer 5.400 strijdkrachten – wordt elders in Europa geherpositioneerd, onder andere in België en Italië. Het hoofdkwartier van het US ­European Command (Eucom) zou van Stuttgart naar het Henegouwse Bergen verhuizen.