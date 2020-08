Dylan Groenewegen gediskwalificeerd in Polen, nadat hij gruwelijke val heeft veroorzaakt

Fabio Jakobsen is zwaar ten val gekomen in de openingsrit van de Ronde van Polen, door toedoen van ritwinnaar Dylan Groenewegen. Hij moest verschillende keren gereanimeerd worden, zijn situatie is nog niet duidelijk. Groenewegen werd gediskwalificeerd.

Een angstwekkend beeld, dat de hele eerste rit van de Ronde van Polen overschaduwde. Fabio Jakobsen, de Nederlandse topspurter van Deceuninck-Quickstep, werd op luttele meters van de finish in een razendsnelle sprint in en over de nadarhekken gekatapulteerd nadat zijn landgenoot Dylan Groenewegen van zijn lijn leek af te wijken en de deur dichtdeed.

Groenewegen (Jumbo-Visma) kwam als eerste over de streep, maar werd achteraf gediskwalificeerd door jury, die de ritwinst toewees aan Jakobsen. Hij raakte echter zwaargewond bij de val en moest verschillende keren gereanimeerd worden voor hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Groenewegen kwam zelf ook ten val, hoe erg beide renners er aan toe zijn is nog onduidelijk.

Ook de Franse renners Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en Damien Touzé (Cofidis) werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar waren bij bewustzijn. Ook onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), die als vierde over de streep reed, kwam niet geheel ongeschonden uit de spurt, al bleef het gelukkig voor hem bij wat schaafwonden. ‘Het ging zo snel. Ik kon de val niet meer ontwijken.’

Over Groenewegen wil hij zich niet uitlaten: ‘Dat moet jury maar uitmaken. In de sprint zag ik niet wat er gebeurde. Het ging zo snel en was met mijn eigen sprint bezig. Ik zag wel dat ik die eerste twee niet meer kon bijbenen. Het was ook een echte kamikazesprint. Bergaf, aan razende vaart. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het goed komt met iedereen.’

Eerder had de rit nog het klassieke verloop van een sprintersetappe gekend. Malecki (CCC), Paterski (Polen), Sam Brand (Novo Nordisk) en Julius van den Berg (EF) mochten quasi de hele dag voor het peloton uitrijden maar konden nooit meer dan 4’30” voorsprong nemen.

Onder invloed van sprintersploegen als Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo en Jumbo-Visma werd het viertal dan ook makkelijk ingerekend bij het ingaan van de laatste van drie plaatselijke ronden van zestien kilometer. Dan al deden zich enkele valpartijen voor, gelukkig nog zonder grote slachtoffers op dat moment. Tot de spurt losbarstte.

‘Criminele daad’

Patrick Lefevere liet onmiddellijk na de sprint zijn ongenoegen blijken. ‘Ze zouden deze man van Team Jumbo-Visma in de cel moeten opsluiten’, reageerde de manager van Deceuninck-Quick Step verbolgen. ‘Ik trek naar de rechtbank, dit soort acties moeten uit de wielersport verdwijnen. Dit is een criminele daad, meneer Groenewegen.’

Ook Remco Evenepoel, die zelf meerijdt in Polen, stak zijn woede niet weg. ‘Levenslang schorsen moeten ze doen. Godverdomme! Schaam u!’, klonk het in een tweet, die hij even later weer verwijderde.

‘Dat manoeuvre van Groenewegen was er los over! Geef ons snel nieuws dat de slachtoffers oké zij’, klinkt het bij Sven Nys. ’Wat Groenewegen hier doet kan niet, wat mij betreft. Dit is de deur dicht smijten op een manier waarop je lijf en leden van je collega’s riskeert’, zegt Thijs Zonneveld. Heel wat wielerfans nemen de woorden ‘poging tot moord’ en ‘levenslange schorsing’ in de mond.

Het is vandaag net een jaar geleden dat onze landgenoot Bjorg Lambrecht overleed na een noodlottige val in diezelfde Ronde van Polen. Dat werd vandaag ook herdacht. De organisatie van de rittenkoers besliste eerder al om zijn rugnummer 143 dat Lambrecht droeg niet langer uit te reiken.