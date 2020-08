Brand vernielt stuk bos in natuurgebied Langdonken

In Herselt heeft een brand woensdagmiddag een stuk bos vernield in natuurgebied Langdonken. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en konden het vuur snel onder controle krijgen.

Bij de brand vielen geen gewonden en er werden geen woningen getroffen. ‘Vermoedelijk ontstond het vuur door spontane ontbranding’, zegt waarnemend burgemeester Mireille Colson (N-VA).

‘Er is een aanzienlijk stuk bos afgebrand over een lengte van vijftig tot honderd meter, maar de brandweer heeft erger kunnen voorkomen. Er is ook een helikopter ter plaatse om van bovenaf overzicht te krijgen over de situatie en te verzekeren dat er geen brandhaarden meer zijn. De brandweer blijft nog even nablussen.’