Havenfunctionarissen Beiroet onder huisarrest geplaatst, noodtoestand uitgeroepen

De Libanese regering heeft woensdag op een spoedbijeenkomst beslist alle havenfunctionarissen van Beiroet die verantwoordelijk zijn voor opslag en veiligheid onder huisarrest te plaatsen. Ook werd de noodtoestand uitgeroepen.

Ook voormalige functionarissen die sinds 2014 in de haven hebben gewerkt, worden onder huisarrest geplaatst. Het leger zal op het huisarrest toezien terwijl het onderzoek loopt. Het huisarrest loopt tot dit onderzoek uitwijst wie verantwoordelijk is. Om hoeveel functionarissen het gaat en wat hun precieze hiërarchische niveau is, is onduidelijk.

De Libanese regering roept voor de volgende twee weken ook de noodtoestand uit.

Bij de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad vielen dinsdag meer dan honderd doden en vierduizend gewonden. Ook al zeker twee Belgen kwamen om het leven. Er wordt nog volop gezocht naar overlevenden in het puin. De explosie was zo krachtig dat de knal tot op Cyprus te horen was, en ook gebouwen op kilometers afstand van de haven raakten beschadigd. Meer dan 200.000 mensen raakten dakloos.

Moldavisch schip

De explosie vond plaats in het havengebied waar veel magazijnen zijn. Volgens premier Hassan Diab werd de explosie veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat, die al enkele jaren in een pakhuis lag opgeslagen. De chemische stof wordt voor zowel kunstmest als explosieven gebruikt.

Volgens sommige mediaberichten was het ammoniumnitraat dat de explosie veroorzaakte naar Beiroet getransporteerd door een schip dat onder Moldavische vlag voer, maar de overheid van Moldavië heeft elke verantwoordelijkheid voor de ontploffing van de hand gewezen.

De Moldavische maritieme overheid zei dat het schip de laatste zeven jaar niet meer onder de vlag van het Oost-Europese land had gevaren. ‘Het is ook van geen belang onder welke vlag het schip voer’, zei het afdelingshoofd van de maritieme dienst van Moldavië aan het Russische persagentschap Interfax. Hij voegde eraan toe dat het veel belangrijker was dat het explosieve materiaal niet op de correcte manier werd bewaard.