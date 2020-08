Verdachte aangehouden voor moord op Ilse Uyttersprot

De 49-jarige man die Ilse Uyttersprot heeft omgebracht, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens zijn advocaat zou hij niet met voorbedachtheid hebben gehandeld. ‘Hij was even het noorden kwijt en wou dat hij de klok kon terugdraaien.’

Jurgen D. had zich dinsdagmorgen bij de politie van de stad Aalst aangeven met de melding dat hij Aalsterse schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (53) om het leven had gebracht. De politie vond in de woning in de Meuleschettestraat het levenloze lichaam van de CD&V-politica die in verdachte omstandigheden om het leven was gekomen. Volgens het parket kaderen de feiten in de relationele sfeer.

Het labo, de wetsgeneesheer, de onderzoeksrechter, het parket en het parket-generaal kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook het afstappingsteam van federale gerechtelijke politie (FGP) die het onderzoek voert, kwam ter plaatse.

De man, die eerder al is veroordeeld wegens partnergeweld, werd gearresteerd en werd ondervraagd door de FGP. Dinsdagavond, iets voor zes uur, werd het verhoor afgesloten, maar werd eveneens beslist om de man die dag niet meer voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Dat gebeurde woensdagmiddag om 13 uur.

Na enkele uren verhoor, besliste de onderzoeksrechter om de man aan te houden op verdenking van moord. ‘Gelet op het geheim van het onderzoek wordt geen verdere informatie over de zaak vrijgegeven’, aldus nog de woordvoerster van het parket.

‘Hij was even het noorden kwijt’

Volgens zijn advocaat zou hij niet met voorbedachtheid gehandeld hebben. ‘Hij weet dat zijn leven voorbij is. Maar hoewel hij aangehouden blijft wegens moord, zien we geen voorbedachtheid. Hij was even het noorden kwijt en wou dat hij de klok kon terugdraaien’, zegt advocate Krist’l De Paepe.

Volgens haar was er geen sprake van een relatiebreuk tussen Jurgen D. en Ilse Uyttersprot. Ze hadden relationele problemen en gingen samen naar de psychiater. ‘Zijn stoppen zijn doorgeslagen. Wij en hijzelf weten niet wat er toen in zijn hoofd omging. Wel weten we dat hij wat problemen had en het ook moeilijk had met de lockdown. Vorige week zijn ze nog samen naar de psychiater geweest.’

Jurgen D. zou door de lockdown minder werk hebben gehad, wat hem depressief maakte. Ilse wilde dat oplossen door samen naar de psychiater te gaan.

Volgens De Paepe is de man nu heel rustig en gelaten, en beseft hij nog niet echt wat er gebeurd is. Wel bevestigt ze dat hij in behandeling moet. De verhalen die de ronde doen over een mogelijke zelfmoordpoging afgelopen nacht ontkent zijn advocate, maar ze zegt wel te vrezen voor de komende dagen. ‘Hij zit zo diep dat ik er de komende dagen wel voor vrees.’