EuroMillions Volley League bevestigt competitiestart op 26 september

De EuroMillions Volley League start dit seizoen op 26 september en eindigt met een ‘Best of Five’ ten laatste op 25 april. Dat heeft de Belgische Volleyballiga woensdag gemeld.

De Raad van Bestuur van de Liga zette, onder meer na consultatie van de spelers, het licht op groen voor een competitiestart op 26 september. “Als algemeen principe wordt toegepast dat er steeds wordt gespeeld als het door de overheid -federaal, regionaal of lokaal- toegestaan is”, luidt het in een mededeling. “De competitieleiding van de Liga onder leiding van de CEO kan hiervan afwijken mits voorafgaande goedkeuring van een drie vierde meerderheid van de clubs. Hiermee krijgt het algemeen belang voorrang op eigen belangen van kleine of grote clubs.”

De Liga laat verder weten dat ze, samen met de clubs, de evolutie van de gezonheidssituatie dag na dag blijft opvolgen. Er werd een specifiek ‘Protocol Covid-19’ uitgewerkt op basis van een audit van elke zaal. Hierbij werd onder meer rekening gehouden met de verschillende doelgroepen (spelers, staf, officials, medewerkers zoals ballenrapers, pers, partners en abonnees) die normaal bij een wedstrijd aanwezig zijn.