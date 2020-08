Getuigenissen explosie Beiroet: ‘We riepen, iedereen was aan het roepen. Er was overal bloed, zoveel bloed’

Een dag na de enorme explosie aan de Beiroetse haven, liggen de straten vol met puin, glas en bloed. Veel mensen zijn nog op zoek naar een familielid of een vriend. ‘Een vriendin van mijn dochter is overleden, een andere is haar oor kwijt’, vertelt Colette El Bacha. Ze zat op een balkon in de stad toen de explosie gebeurde. ‘Een knal en ik vloog naar binnen.’