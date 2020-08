Instagram-account helpt vermisten opsporen in Beiroet: ‘We krijgen tot duizend berichten per minuut’

Meer dan honderd doden en duizenden gewonden: de tol van de enorme explosie in Beiroet is zo hoog dat de hulpdiensten de toevloed zelfs niet aankunnen. Het is dan ook geen wonder dat de chaos momenteel regeert in de Libanese hoofdstad, en dat mensen die zich zorgen maken om hun geliefden niet weten tot wie ze zich moeten wenden. Een speciaal in het leven geroepen Instagram-account helpt die ongeruste mensen momenteel, mét groot succes.