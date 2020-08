‘Kerekewere’, podcast zelfdoding: de zoektocht van Brecht naar het verhaal van zijn vader

Kerekewere is een podcastreeks waarin Brecht Castel op zoek gaat naar het verhaal van zijn vader, die 21 jaar geleden uit het leven stapte.

Bart Castel was een gepassioneerde informaticus, maar kampte zijn hele leven met psychische moeilijkheden. Brecht was acht toen zijn vader stierf en doet nu als journalist onderzoek naar de impact van zelfdoding. Voor deze vierdelige podcastreeks dook hij in de dagboeken en brieven en sprak hij met vier sleutelfiguren. Brecht verweeft zijn herinneringen met de nieuw verworven inzichten en krijgt zo een scherp beeld van wie zijn vader was.

In aflevering 1 hoor je het verhaal van Yvo. Hij was Barts kameraad in de computerclub. Beiden deelden vooral hun liefde voor computers en het - toen nog bijna ongekende – internet. Maar hier en daar gaf Bart aan Yvo ook een inkijk in zijn worsteling met het leven. ‘Bart, dat was een zeer goede computervriend, en een zeer groot verlies toen we hem in onze computercommunity kwijtgeraakt zijn. Een verlies van de orde in feite bijna zoals ik mijn vader en mijn moeder verloren ben.’

In aflevering 2 hoor je het verhaal van Dirk De Wachter. Hij was de relatietherapeut van Bart en zijn vrouw Ria. Als contextueel therapeut benadrukt hij het belang van de omgeving van mensen met een psychische kwetsbaarheid. ‘Als die relaties en interacties niet mogen betrokken worden in therapie, dan ben ik een chirurg met één arm.’

In aflevering 3 hoor je het verhaal van Bené. Zij was een vriendin en studiegenoot van Bart. De laatste twee jaar van zijn leven reed Bart iedere zaterdag samen met haar naar de lerarenopleiding in Mechelen en terug. Soms honderduit vertellend, soms stil en overpeinzend. Het verhaal van Bart confronteert Bené met dat van haar broer. ‘Zijn type mens viel mij op.’

In aflevering 4 hoor je het verhaal van Ria, de vrouw van Bart. Samen kregen ze drie zonen, waarvan Brecht de oudste is. Doorheen hun huwelijk heeft ze gezocht, gezorgd en geduld. ‘Ik weet wel dat vrienden ooit zeiden: ‘Maar Ria, hoeveel ga je uw grens nog verleggen? Wat je allemaal aanvaardt van hem!’ Dat ik ook zei van: ‘Maar hij is ziek hé. Hij kan er niet aan doen’.’

Credits

Research en gesprekken Brecht Castel | Story Productie Annelies Vanderoost | Eindredactie Nele Eeckhout | Audio-opnames Miguel de Oliveira e Silva, Fien Dillen, Joris Van Damme en Brecht Plasschaert | Audioproductie Brecht Plasschaert | Stem brief- en dagboekfragmenten Valentijn Dhaenens en Siona Houthuys | Stem intro en outro Nele Eeckhout| Muziek Dieter en Stijn Castel, ism Brecht Plasschaert | Met dank aan Fonds Pascal Decroos en Wouter Van Driessche

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Over deze podcast

In augustus brengt DS Audio de vierdelige podcast Kerekewere, waarin Brecht Castel op zoek gaat naar het verhaal van zijn vader, die 21 jaar geleden uit het leven stapte. Vanaf 7 augustus beluistert u elke vrijdag een nieuwe aflevering. Wenst u al meteen alle afleveringen te beluisteren? Dat kan in de nieuwsapp van De Standaard. Vanaf september hervat DS Audio zijn dagelijkse podcasts.