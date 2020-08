AholdDelhaize boekt uitstekend kwartaal dankzij covid-19

De warenhuisketen deed het in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht. De omzet steeg door de lockdown met 16 procent. Vooral de Amerikaanse vestigingen en de onlineverkopen deden het uitstekend.

Niet alleen technologie- en farmabedrijven zijn de winnaars in de coronacrisis, ook supermarktketens deden het uitstekend, zeker degene met een grote onlinepoot, zoals AholdDelhaize. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 16% tegenover het jaar ervoor tot 19,1 miljard euro. Doordat cafés en restauarants is de belangrijkste markten van het concern in het tweede kwartaal grotendeels dicht waren, kochten mensen veel meer in de supermarkt of online. Voor AholdDelhaize, eigenaar van Bol.com, groeiden de onlineverkopen met 77,6%. AholdDelhaize is met ketens als Albert Heijn en Delhaize actief in Europa. Die ketens in Europa - aparte cijfers zijn er niet - zagen de omzet met 10% stijgen tot 7,2 miljard euro.

Het zijn vooral de verkopen in de VS die het uitstekend deden met een omzetgroei van 18,7% tot 11,9 miljard euro. Online deden de Amerikanen het ook veel beter. In de VS nam de omzet met 127% toe, in Europa was er voor hoofdzakelijk Bol.com een stijging met 67%, spectaculaire cijfers, maar wel de helft van die in Europa. Corona maakt dat de supermarktgroep dit jaar verwacht 7 miljard euro aan online-inkomsten te genereren, een jaar eerder dan aanvankelijk voorzien.

Coronacrisis

De coronacrisis kostte AholdDelhaize wel geld omdat er extra personeel nodig was voor het ontsmetten van de karretjes, kassa’s aangepast moesten worden, meer mensen voor het verwerken van de pakjes… Het ganse concern werfde hiervoor in het tweede kwartaal maar liefst 45.000 extra werkkrachten aan. In totaal raamt AholdDelhaize de kosten voor de coronacrisis op 260 miljoen euro.

Aangezien de omzet veel forser gestegen is, steeg de operationele winst met 78% tot 1 miljard euro. Meer dan het dubbele van wat analisten verwacht hadden. Die forse stijging van de winst zorgt dat AholdDelhaize in het dividendbeleid volledig tegen de stroom in kan zwemmen. Terwijl heel veel bedrijven het dividend moeten verminderen of afschaffen, trekt Ahold het dividend op met 67% tot 0,5 euro per aandeel. Hierdoor steeg het aandeel met maar liefst 6%.

Ondervindt AholdDelhaize dan geen enkele last van de coronacrisis? Toch wel en met name de daling van de dollar die onrechtstreeks met de coronacrisis in de VS te maken heeft. Ahold is een Europees bedrijf dat zijn resultaten in euro boekt. Hoe goedkoper de dollar, hoe minder de winsten uit de Amerikaanse dochters in euro waard zijn.