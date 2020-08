UEFA wijzigt regel en scheldt gele kaarten al kwijt na achtste finales Europees voetbal

De UEFA heeft besloten dat gele kaarten niet worden meegenomen naar de kwartfinales van de Champions League en Europa League. De Europese voetbalbond heeft dat besluit genomen omdat de competitieopzet is veranderd. Vanaf de kwartfinales worden de confrontaties immers beslist in één duel.

Een speler wordt geschorst na zijn derde gele kaart. Normaal gesproken werden de kaarten pas kwijtgescholden na de kwartfinales, waardoor spelers de finale niet kunnen mislopen door een schorsing vanwege hun derde gele kaart. Door de nieuwe regel wordt hetzelfde bewerkstelligd.

De achtste finales van de Champions League en Europa League staan deze week op de agenda. De Champions League wordt vanaf de kwartfinales afgemaakt in Lissabon, de Europa League in vier steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: Gelsenkirchen, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Alles om reizen en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.