Antwerpse fitnesscentra mogen opnieuw open

Tijdens een persconferentie zei de Antwerpse gouverneur Cathy Berx dat de Antwerpse fitnesscentra opnieuw open mogen, mits heel strenge maatregelen. ‘Dat zullen we heel streng handhaven’, zei Berx.

Er was veel kritiek op de sluiting van de fitnesscentra in de provincie Antwerpen, velen omzeilden de sluiting en gingen buiten de provincie sporten. Om overbelasting van fitnesscentra buiten Antwerpen te vermijden, mogen de Antwerpse sportclubs dus opnieuw open. Dat mag enkel onder strikte voorwaarden. Wie zich niet aan de maatregelen houdt moet voor twee weken sluiten. ‘Dat zal heel strikt gehandhaafd worden’, zei Berx. Elke club zal de richtlijnen duidelijk moeten afficheren en het aantal aanwezige sporters wordt strikt gelimiteerd.

Versoepeling mondneusmasker

Voor mensen die om medische redenen geen mondneusmasker kunnen dragen, komt een bijsturing van de verplichting. Voor het overige blijft de regel hetzelfde, iedereen boven de 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen in de provincie Antwerpen. Enkel tijdens intensief sporten moet geen mondneusmasker gedragen worden. Ook tijdens intensieve arbeidsinspanningen is een mondmasker niet verplicht, als de kans op besmetting bijna onbestaande is.

Sporten

Voor volwassenen is sporten toegestaan in de provincie Antwerpen voor groepen van maximaal tien personen. Die groep moet steeds uit dezelfde personen bestaan. Enkel contactloos sporten is toegestaan.

Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar moeten de groepen ook beperkt blijven tot tien, en die groep moeten ook steeds uit dezelfde personen bestaan. Er is een uitzondering voor sportkampen of door de lokale overheid georganiseerde initiatieven. Zowel contactsporten als contactloos sporten is voor deze leeftijdsgroep toegelaten. Bij contactsporten, zoals bijvoorbeeld judo en karate, is een mondmasker verplicht.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen sporten in teamverband, maar dat in groepen van maximaal vijftig personen. Zowel contact- als contactloos sporten is dus toegestaan. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

De douches van sportfaciliteiten blijven gesloten, behalve bij zwembaden.

Geen versoepeling voor cultuur en profvoetbal

‘De maatregelen hakken er hard in, in bijzonder in de sector van de horeca, en ze leiden tot diepe radeloosheid bij de brede sector van de kunsten.’ Er komen nog geen versoepelingen voor de culturele sector, tot er een significante daling is van de cijfers. Ook het profvoetbal tast nog in het duister, er komen voorlopig geen uitzonderingen. Berx verwijst naar overleg dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zal houden over een mogelijk strikter protocol voor het profvoetbal. Of de competitiestart kan doorgaan, is dus nog niet duidelijk.

‘Zware week’

‘De voorbije week was de zwaarste van mijn loopbaan’, zei Berx. ‘Maar dat valt in het niets in vergelijking met de opofferingen die we vragen van de Antwerpenaren.’

Er zijn zes gemeenten in de provincie Antwerpen die de alarmdrempel van 20 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners hebben overschreden. ‘De stijging in de provincie zet zich door, maar verschuift naar het oosten van de provincie’, zei Berx.