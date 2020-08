Het Nationaal crisiscentrum geeft om 11 u een persconferentie over het coronavirus. Volg het hier live.

In de periode tussen 26 juli en 1 augustus zijn gemiddeld 535 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, de week ervoor waren dat er 338. Dat is een verhoging van 58 procent. Deze toename is te zien in alle provincies en betreft mensen van 20 tot 60 jaar en 80-plussers. ‘We zien dat de stijging in Antwerpen wat lijkt af te nemen’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Het blijft een stijging,maar minder snel. In andere delen van het land, zoals Brussel of Luik, blijft de stijging toenemen’. In totaal zijn er 70.648 bevestigde besmettingen in ons land vastgesteld.

Er zijn tussen 26 juli en 1 augustus gemiddeld 22 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 4 procent tegenover de week ervoor. Er liggen in totaal 265 patiënten in het ziekenhuis voor covid-19, waarvan 63 op intensieve zorg. Er sterven gemiddeld 2,4 mensen per dag, dat is een stijging van 13 procent tegenover de week ervoor.

Airco en ventilatie

‘Met de komst van onze volgende hittegolf zouden we willen benadrukken hoe het virus zich precies verspreidt en vooral ook hoe we veilig ventilatoren en airconditioning kunnen gebruiken’, zei viroloog Steven Van Gucht. Het virus verspreidt zich vooral via dicht contact tussen mensen, via grote druppels over korte afstand. Het kan ook via de handen overgedragen worden, wanneer we een sterk besmet oppervlakte aanraken en vervolgens in onze neus, mond of ogen wrijven.

Het is volgens Van Gucht niet uit te sluiten dat het virus ook niet overgedragen kan worden via aerosol, dat zijn fijne druppels die langere tijd in de lucht kunnen rondzweven en een grotere afstand kunnen afleggen. ‘We denken dat dit soort overdracht mogelijk kan zijn in slecht geventileerde ruimtes, waar we met meerdere personen langere tijd verblijven, zeker wanneer er luid gepraat, gezongen of geroepen wordt’, zei Van Gucht.

De viroloog wijst op het belang om zo’n ruimtes voldoende en voortdurend te ventileren. ‘Natuurlijke ventilatie werkt het best, zet deuren en ramen open’, raadde hij aan.